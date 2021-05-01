Террористическая организация «Аль-Каида» пригрозила США «войной на всех фронтах». Об этом телеканалу CNN через посредника сообщили два представителя группировки.

По их словам, борьба с Америкой продолжится до тех пор, «пока США не будут изгнаны из всего остального исламского мира». Телеканал отмечает, что «Аль-Каида» обычно отказывалась от общения со СМИ, как правило, вместо этого используя свои ресурсы для пропаганды. Эксперт по вопросам терроризма Пол Круикшанк предположил в беседе с CNN, что террористическая группировка может быть «воодушевлена» решением президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана или же «стремится отвлечь внимание от недавних многочисленных потерь».

Кроме того, в «Аль-Каиде» заявили, что движение «Талибан» было неискренним в своем обещании Вашингтону порвать связи с террористической группировкой, а значит, договоренность о выводе американских войск из Афганистана была построена на обмане, отмечает телеканал.

Заявления «Аль-Каиды» пришлись на канун 10-й годовщины со смерти основателя террористической организации Усамы бен Ладена. В ночь на 2 мая 2011 года американские морпехи ворвались в особняк бен Ладена в пакистанском Абботтабаде. Вместе с главарем «Аль-Каиды» были убиты его сын и трое приближенных.