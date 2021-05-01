5 фильмов о жизни и смерти Иисуса Христа

По случаю светлого христианского праздника Воскресения Христова предлагаем подборку художественных фильмов, в которых режиссеры пытались показать историю о Сыне Божьем, его учениях и воскресении.

«Сын Божий», 2014 год

Фильм рассказывает историю жизни и смерти Иисуса Христа. Рассказ в фильме ведется от лица Иоанна Крестителя, который являлся не только свидетелем всех событий, но и учеником Мессии.

«Страсти Христовы», 2004 год

Фильм повествует о событиях, непосредственно предшествующих распятию Иисуса Христа — последних 12 часах жизни. Снял фильм актер и режиссер Мел Гибсон.

«Убийство Иисуса», 2015 год

Это история жизни Иисуса из Назарета, показанная через призму различных конфликтов в Великой Римской империи, которые в конечном итоге привели к его распятию.

«Восставший», 2016 год

В фильме рассказывается, как римский солдат отправляется по приказу Понтия Пилата на поиски тела Иисуса, который, по слухам, воскрес. Главная цель — развенчать удивительные слухи, но в ходе этих поисков его взгляд на мир кардинально меняется.

«Евангелие от Иоанна», 2003 год

Фильм снят на основе Евангелие от Иоанна и повествует о земной жизни Иисуса Христа от его встречи с Иоанном Крестителем и крещения до явления своим ученикам.