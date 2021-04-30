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Жертв таинственных атак «направленной энергией» в США оказалось больше

США изучают не две, а больше вероятных атак с использованием «направленной энергии», то есть без применения снарядов. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.

По данным издания, в 2020 году жертвами оказались правительственные сотрудники во флоридском городе Майами. Там сразу несколько человек сообщили о симптомах вроде внезапной тошноты и головокружений, похожих на так называемый «гаванский синдром» — массовое недомогание американских дипломатов на Кубе. Их считают в том числе последствиями таинственных акустических атак. Кто именно пострадал, не уточняется.

30 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия, США Обсудить на форуме сайта
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