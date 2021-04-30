Врачи подтвердили,что прививка от коронавируса не уберегает от повторного заражения

Вирусолог Николай Крючков заявил о том, что в группу риска повторного заражения коронавирусной инфекцией входят те, кто переболел в легкой форме. Крючков подчеркнул, что также опасности подвергаются люди со слабым иммунитетом.

Крючков подчеркнул, что вакцинация или перенесенный коронавирус ещё не гарантирует полную защиту от повторного заражения. Однако Крючков подчеркнул, что перенесённый коронавирус точно защищает от среднего или тяжелого течения повторной болезни.

В свою очередь доктор медицинских наук Ирина Малинникова подчеркнула, что после вакцинации заразиться коронавирусом практически невозможно. Она считает, что повторное заражение может произойти только при одном условии.

«Бывают случаи, когда человек бессимптомно или очень слабо переболевает коронавирусной инфекцией и выработка антител у него недостаточная. Тогда он может повторно заболеть, и такому человеку нужна вакцинация», — заявила доктор. По её словам, если вы уже переболели, то перед вакцинацией необходимо обязательно сдавать тест на антитела, поскольку прививка вам может не понадобиться в том случае, если у вас сохранилось достаточное количество антител.