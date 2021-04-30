В США разработали новое безопасное ядерное топливо на основе тория

Национальная лаборатория штата Айдахо при Министерсве энергетики США совместно с Техасским университетом A&M и компанией Clean Core Thorium Energy начали работу по внедрению на АЭС нового вида топлива. Оно получило название ANEEL (Advanced Nuclear Energy for Enriched Life) и отличается тем, что почти целиком состоит из безопасного тория, а не урана. Технология запатентована, все детали засекречены, но американцы обещают наладить сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами.



Так как торий – слаборадиоактивный металл, сам по себе он не будет распадаться, поэтому для запуска цепной реакции обязательно нужно добавить к нему немного урана. Но его требуется сравнительно мало относительно общего объема загружаемого в реактор топлива – де-факто в нем будет выгорать именно торий. У него выше температура плавления, но ниже рабочая температура по сравнению с ураном. Значит, топливо сможет гореть дольше без риска расплавления активной зоны.

По утверждению разработчиков ANEEL, количество радиоактивных отходов при переходе на него сократится на 80 %. Да, потребуется переделать сам реактор и сопутствующие узлы, чем и заняты инженеры Clean Core Thorium Energy. Но таким реактором проще управлять, он безопаснее и надежнее уранового. В компании обещают создать первый реактор для ANEEL уже к 2024 году.

Однако главная особенность нового топлива находится не в технической, а в экономической плоскости. Американские энергетики делают ставку на Индию, у которой нет своего урана, зато в монацитовых песках сосредоточено почти 300 тыс. тонн тория – 32 % мирового запаса. Индусы уже много лет с переменным успехом экспериментируют с ториевыми реакторами, и американцы надеются, что смогут сделать им предложение, от которого те не смогут отказаться.