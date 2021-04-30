В Лос-Анджелесе задержали пятерых подозреваемых в похищении собак Леди Гаги

Полиция Лос-Анджелеса задержала пять человек по делу о похищении двух французских бульдогов певицы Леди Гаги — Коджи и Густава, сообщает The Los Angeles Times со ссылкой на полицию.

Трое задержанных — 19-летний Джейлин Уайт, 18-летний Джеймс Джексон и 27-летний Лафайет Уэйли — по версии полиции, участвовали в нападении на помощника артистки, выгуливавшего собак. Их обвинили в покушении на убийство и ограблении. Также задержаны 40-летний Гарольд Уайт, отец Джейлина Уайта, и 50-летняя Дженнифер Макбрайд, которых обвинили в соучастии в покушении на убийство.

Дженнифер Макбрайд — женщина, вернувшая похищенных собак после того, как Леди Гага пообещала заплатить полмиллиона долларов в качестве вознаграждения за помощь в поиске животных. Первоначально полиция предполагала, что Макбрайд не связана с похищением. В ходе расследования выяснилось, что она состоит в отношениях с Гарольдом Уайтом, отцом одного из предполагаемых похитителей.

В полиции Лос-Анджелеса сомневаются, что подозреваемые пошли на преступление из-за того, что собаки принадлежат Леди Гаге. По версии следствия, мотивом стала высокая стоимость .