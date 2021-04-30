Украина закрывает вьезд гражданам, которые прибывают из Индии

Сегодня на брифинге заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина решила закрыть свою границу для Индии. Данное решение вступит в силу, начиная со 2 мая. Таким образом, все граждане, которые прибывают из этой страны, вне зависимости от результатов ПЦР-теста,
«Украинские граждане, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину и прибыли из Республики Индия или находились на ее территории не менее 7 из последних 14 дней, подлежат обязательной самоизоляции. При этом результат ПЦР теста не играет значения», — рассказал высокопоставленный чиновник.
Он добавил, что решение касаемо закрытия границы приняли из-за вспышки коронавирусной инфекции в Индии. В этой стране фактически ежедневно фиксируют новые антирекорды по числу суточных заражений. К примеру, несколько дней назад в Индии подтвердили почти 361 тысячу новых заражений в сутки. Такой всплеск заболеваемости связан с мутацией коронавируса.
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