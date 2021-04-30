Ученые разработали пластик, который можно перерабатывать бесконечно

Команда ученых из Университета Колорадо (США) разработала пластик, который может перерабатываться неограниченное число раз. Обычно повторная переработка значительно ухудшает качество пластмассы. Однако новый пластик, получивший название PBTL, можно измельчать и переплавлять практически без потери характеристик. В его основе лежат бициклические тиолактоны, которые придают материалу отличную прочность, твердость и устойчивость, поэтому из него можно делать упаковку, спортивное снаряжение и даже запчасти для автомобилей.
Ежегодно в мире производится около 300 миллионов тонн нового пластика и лишь малая его часть поступает в переработку (например, в США его доля составляет всего 10%). Одной из причин, почему так мало пластика используется повторно – в сложности его разложения на составляющие.
Прорыв стал возможен благодаря новому методу разложения пластмассы на отдельные мономеры. Все что для этого требуется – 24 часа нагревания в присутствии катализатора. Но важно понимать – это возможно только до тех пор, пока PBTL не смешан с другими полимерами.
С технологической точки зрения PBTL выглядит чрезвычайно перспективно, но его будущее зависит от того, согласятся ли производители пластика включить его в своей промышленный ассортимент. Материалы исследования, посвященного новому материалу, были опубликованы в журнале Science Advances.
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