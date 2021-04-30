Ученые обьяснили,почему ругаться матом полезно

Ругаться и материться нельзя — так учили нас наши родители. Это неприлично, грубо и к тому же якобы свидетельствует о недостатке ума и образования. А у того, кто матерится, как известно, нет убедительных аргументов. При этом большинство людей даже не знают, что порой ругательства по-настоящему полезны.

Тот, кто использует много крепких выражений, обладает хорошим словарным запасом. Таков результат психологического исследования ученых из Марист-Колледжа в городе Покипси, штат Нью-Йорк. «Люди, которым приходит на ум больше матерных слов, не только более находчивы, но и более сообразительны. Они отличаются более высокой языковой компетентностью», — отмечают исследователи.

Громкая брань во время занятий спортом повышает работоспособность. Такой вывод был сделан в исследовании, проведенном Университетом Лонг-Айленда в Бруклине в сотрудничестве с Килским университетом в Ньюкасле. Согласно показаниям эргометра, работоспособность людей, ругавшихся во время занятия спортом, в среднем на 4,6% превышала работоспособность людей, занимавшихся спортом спокойно; измерение мышечной силы кистей рук показало разницу в 8,2%.

Те, кто ругаются и матерятся, как правило, являются более честными людьми, чем те, кто не использует в своей речи бранные слова. Такой вывод был сделан в исследовании, проведенном учеными из Голландии, Калифорнии, Гонконга и Англии.

С помощью простого эксперимента Ричард Стивенс, преподаватель психологии и исследователь мата из Килского университета в Ньюкасле, показал, что ругательства помогают и от боли. Участники эксперимента должны были как можно дольше держать руку в ледяной воде и при этом могли ругаться. На втором этапе испытуемые могли использовать лишь обычную лексику. Результат оказался однозначным: тому, кто ругался, вода казалась менее холодной. Позднее ученые установили, что обычное ругательство «Твою мать!» может повысить болевой порог на 32%.