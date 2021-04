GSB Group doubts in gold reserves of Karatbars and the V999 Coin as well as the existence of the Osint Group Врачи подтвердили,что прививка от коронавируса не уберегает от повторного заражения » Служба статистики Украины посчитала средние доходы населения в 2020 году Государственная служба статистики Украины обнародовала предварительные данные о доходах и расходах населения по регионам в 2020 году. С большим отрывом лидирует столица. Об этом сообщается на сайте Госстата. По данным статистического ведомства, за 2020 год реальные доходы (с учетом инфляции) по Украине выросли на 2,6%. Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 73,4 тыс. грн. Самый большой доход в 2020 году получили киевляне — 179,3 тыс. грн за год. Далее с большим отрывом следуют Днепропетровская (92,1 тыс. грн), Запорожская (81,9 тыс. грн), Одесская (80,2 тыс. грн) Киевская (79,3 тыс. грн) и области. Наименьший доход зафиксирован в Донецкой (41,7 тыс. грн) и Луганской (26,7 тыс. грн) областях. Располагаемый доход в расчете на одного человека, 2020 год