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Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель уходит с должности

В СМИ появилась информация,что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель планирует уйти с этой должности. Об этом сообщил журналистам советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, Мендель переходит в статус советника по коммуникации с иностранными медиа. Подоляк подчеркнул, что Мендель «крайне эффективна именно в этом сегменте».

Одязанности пресс-секретаря Владимира Зеленского будут распределены между другими кандидатами.

Пресса обратилась к Мендель за комментарием, но она пока не ответила.

Юлия Мендель имеет научную степень кандидата филологических наук. В разное время работала на телеканалах ICTV, Эспрессо-ТВ, 112 Украина и Интере. Несколько лет сотрудничала с The New York Times и рядом других западных изданий.

30 апреля, 2021 | Tags: , , , | Category: Новости, Политика, Украина Обсудить на форуме сайта
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