Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель уходит с должности В СМИ появилась информация,что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель планирует уйти с этой должности. Об этом сообщил журналистам советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк. По словам Подоляка, Мендель переходит в статус советника по коммуникации с иностранными медиа. Подоляк подчеркнул, что Мендель «крайне эффективна именно в этом сегменте». Одязанности пресс-секретаря Владимира Зеленского будут распределены между другими кандидатами. Пресса обратилась к Мендель за комментарием, но она пока не ответила. Юлия Мендель имеет научную степень кандидата филологических наук. В разное время работала на телеканалах ICTV, Эспрессо-ТВ, 112 Украина и Интере. Несколько лет сотрудничала с The New York Times и рядом других западных изданий.