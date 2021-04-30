Посольсьтво США прекращает выдавать визы россиянам с 12 мая

С 12 мая посольство США в Москве практически перестанет выдавать визы, за исключением экстренных случаев с гражданами США и экстренной выдачи виз россиянам в крайне редких ситуациях, когда речь идет о жизни и смерти или истекает срок действия иммиграционной визы.

Выдача не иммиграционных виз для недипломатов будет прекращена, предупредило посольство.

Кроме того, в обозримом будущем посольство в Москве не возобновит оказание стандартных нотариальных услуг, замену паспортов США и выдачу других документов согражданам. Американцам с просроченными визами дипломаты рекомендовали покинуть Россию до 15 июня, либо начать оформлять новую визу через российское МВД.

Это связано с тем, что посольство будет вынуждено сократить консульскую службу на 75% по требованию российской стороны.