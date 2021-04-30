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После скандального заявлния актрисы Елены Прокловой,ей припомнили ее многочисленные романы с женатыми мужчинами

Известная советская  актриса Елена Проклова недавно отметилась скандальным заявлением о том, что в детстве она стала жертвой сексуальных домогательств со стороны известного актера, которого она считала своим кумиром и наставником. Многие коллеги актрисы принялись комментировать сложившуюся ситуацию. Из их воспоминаний можно сделать вывод,что в юности Елена Проклова совсем не была неприступной крпостью и имела множество романов.

«Она была женщиной без кожи, в которую нельзя было не влюбиться». Такую характеристику Прокловой, данную известным режиссером Аллой Суриковой, сегодня часто вспоминают, рассказывая о романах Прокловой с женатыми мужчинами, известными актерами советского кино.

Среди них — отношения с известным  актером Олегом Янковским: они, как утверждается в статье, длились четыре года. В статье отмечается, что как минимум несколько романов завязывалось на съемочной площадке. В 1981 году начались отношения Прокловой и знаменитого актера Андрея Миронова во время съемок картины «Будьте моим мужем»: влюбленные сыграли в фильме главные роли.

В 1983 году на съемках картины «Будь счастлива, Юлия!» начался роман между Прокловой и известным молдавским актером Михаем Волонтиром. Отношения длились недолго, только время съемок.

Такж часто упоминается роман Прокловой с актером Львом Прыгуновым.

Официально Елена Проклова была замужем три раза, причем ни разу ее избранником не становился актер: режиссер-документалист Виталий Мелик-Карамов, врач Александр Дерябин, бизнесмен Андрей Тришин.

30 апреля, 2021 | Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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