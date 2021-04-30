Netflix представил сборный трейлер всех летних новинок

Стриминговый сервис Netflix презентовал трейлер всех новых фильмов, которые выйдут в конце весны или летом. Ролик появился на YouTube-канале платформы.

Так, судя по ролику, в программе Netflix на 2021 год запланирован выпуск как минимум одного фильма в неделю.

До конца лета зрителей ожидает более 30 картин.

Известно, что летнюю программу премьер откроет «Армия мертвецов» Зака Снайдера, релиз которого ожидается 21 мая.

Среди летних новинок: научно-фантастический триллер «Неспящие», мультфильм «Дракон желаний», драмы «Дельфин пустыни» и «Отцовство», боевик «Джагаме Тхандирам», комедия «На бумаге все выглядит хорошо», экшн-триллер «Ледяная дорога» с Лиамом Нисоном в главной роли и комедия «Америка: Кинофильм» с Ченнингом Татумом.

В июле зрителей ожидают романтическая комедия «От любви не убежишь» и комедийный боевик «Последний наемник» с Жан-Клодом Ван Даммом.

В последний месяц лета запланированы премьеры триллера «Малышка» с Джейсоном Момоа и мелодрамы «Это все он».