Нейрохирург дал несколько простых советов, как избежать слабоумия

Снизить риск развития старческой деменции можно. О том, как это сделать, рассказал практикующий нейрохирург Санджай Гупта, сообщает Eat this, Not That!

По его словам, заботиться о мозге нужно в молодом возрасте. Именно за 20-30 лет до постановки диагноза и начинаются изменения. Чтобы они не привели к развитию слабоумия, нужно следовать нехитрым установкам.

Во-первых, важно регулярно заниматься спортом, во-вторых, следует наладить социальное взаимодействие — это приводит к высвобождению некоторых гормонов, например, окситоцина, способствующего нейрогенезу. В-третьих, очень важно хорошо высыпаться — желательно по семь-девять часов в сутки, так как качественный сон способствует метаболическому очищению организма, в том числе и мозга.

Еще нужно правильно питаться, употребляя пищу небольшими порциями, при этом увеличить количество омега-3 жирных кислот из природных источников, пить больше воды и минимизировать количество сахара.

Наконец, эксперт рекомендует постоянно пробовать новое хобби, которое выходит за рамки привычных интересов.