Медики рассказали,как правильно лечить похмелье и чего категорически делать нельзя

Симптомы похмелья трудно спутать с чем-то другим, и они всегда появляются в том случае, если человек не рассчитал дозу алкоголя. Медики рассказали, что от состояния похмелья невозможно избавиться за несколько минут, и волшебной таблетки от всех симптомов просто не существует.

С помощью различных хитростей можно лишь смягчить последствия бурных возлияний. Однако на самом деле большинство людей совершают огромную ошибку и лишь усугубляют твоё состояние. Специалисты рассказали, что категорически нельзя делать в состоянии похмелья.

В первую очередь, они не рекомендуют употреблять алкоголь. Дело в том, что в утренние часы этанол в крови перерабатывается очень быстро, из-за чего состояние только усугубляется в том случае, если вы не злоупотребляйте спиртным и предпочитаете выпивать только в праздники.

Также медики не рекомендуют принимать различные сорбенты. Вредные вещества уже попали в кровь, и организм получил порцию вреда. Вместо того, чтобы принимать абсорбенты, нужно хорошо очистить кишечник. Также не рекомендуется принимать парацетамол. В сочетании со спиртом он фактически разрушает печень. А ещё медики категорически против посещения бани в состоянии похмелья, а также употребления крепкого чая или кофе, поскольку все эти процедуры вызывают обезвоживание.