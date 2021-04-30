Известный диетолог обьяснил, зачем человеку необходимо употреблять острые блюда

Известная диетолог Ольга Безуглая поделилась со своими подписчиками в Instagram рекомендациями по употреблению очень острой пищи. Специалист рассказала, что каждый человек при отсутствии противопоказаний должен включить в свой рацион острый перец, поскольку он является источником витамина C и веществ, которые нормализуют аппетит.

Диетолог подчеркнула, что при болезнях желудочно-кишечного тракта употребление перца должно быть ограничено, однако абсолютно здоровым людям эту специю можно употреблять ежедневно. «Острый красный перец уникален сверхвысоким содержанием витамина С, а его остроту определяет уровень содержания вещества капсаицина. Именно это вещество и улучшает кровообращение и даже изменяет состав нашей кишечной флоры в лучшую сторону», -подчеркнула Ольга Безуглая.

Также она ответил отметила, что употреблять острый перец нужно в ограниченном количестве. Более того, перец поможет тем, кто придерживается диеты.

Уникальные вещества, содержащиеся в нём, помогают контролировать аппетит. Если у вас нет болезней ЖКТ, то перед ужином и обедом диетолог рекомендуют съедать немного острого перца. Вещества, содержащиеся в нём, хорошо влияют на иммунитет и уничтожают болезнетворные микроорганизмы.