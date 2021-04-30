Интерфейс мозг-компьютер впервые одобрен для реабилитации после инсульта

Первый в истории интерфейс мозг-компьютер, одобренный FDA, нацелен на реабилитацию после инсульта. Система IpsiHand будет доступна уже в конце 2021 года.

Новое устройство призвано помочь пациентам с инсультом восстановить функцию запястья и кисти. Его одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Система IpsiHand от компании Neurolutions — первое устройство интерфейса мозг-компьютер (BCI), получившее разрешение ведомства.





Устройство IpsiHand состоит из двух отдельных частей — беспроводного экзоскелета, который располагается над запястьем, и небольшого головного убора, который регистрирует активность мозга с помощью электродов неинвазивной электроэнцефалографии (ЭЭГ). Система основана на открытии, сделанном Эриком Лойтхардтом и его коллегами из Медицинской школы Вашингтонского университета более десяти лет назад.

Известно, что каждая сторона мозга контролирует движение на противоположной стороне тела. Если инсульт нарушает двигательную функцию правой стороны мозга, это влияет на движение левой стороны человека.

Открытие Лойтхардта и его команды еще в 2008 году показало, что сигналы движения тела можно обнаружить на одной и той же стороне мозга. Однако они бесполезны, если повреждена его противоположная сторона. Дело в том, что она фактически отвечает за выполнение движения. Такая специфическая мозговая активность называется ипсилатеральными мозговыми сигналами.

Идея нового устройства BCI заключалась в том, чтобы найти способ обнаруживать такие сигналы и использовать их для управления электронным фиксатором руки. В 2017 году ученые провели исследование. В нем они показали, как пациенты, использующие устройство в течение 12 недель в контексте реабилитации, улучшили некоторые двигательные функции. Им удалось переобучить мозг для общения с помощью руки.



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Иными словами, устройство измеряет активность мозга по беспроводной сети и через планшет подключается к ручному бандажу. Это позволяет пациентам, перенесшим инсульт, восстановить движение в парализованной руке.

Разрешение FDA на рынок устройства IpsiHand знаменует собой первый раз, когда устройство интерфейса мозг-компьютер такого типа было одобрено для клинического использования в США. Одобрение основано на данных клинических испытаний, показывающих значительное улучшение двигательной функции, когда устройство использовалось в течение 12 недель примерно пять раз в неделю в течение как минимум 10 минут каждый день.

То, что устройство IpsiHand получило разрешение FDA, — интересный прецедент. Впервые устройство интерфейса мозг-компьютер такого типа одобрено для клинического использования в США. Одобрение основано на данных клинических испытаний. У пациентов отмечалось улучшение двигательной функции при использовании IpsiHand в течение 12 недель пять раз в неделю, по 10 минут за процедуру.