Игровые ноутбуки Lenovo. Вдохновись на новые достижения

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Инженеры Lenovo разработали Legion для побед в сложнейших противостояниях.

В «арсенале» ноутбука — процессор до Intel серии H с восемью ядрами, видеокарта до NVIDIAсерии RTX 20XX с трассировкой лучей, моделирующих физическое поведение света. Запускай AAA-тайтлы, наслаждайся плавным видеорядом в динамичных сценах и фотореалистичными визуальными эффектами. Их дополняет окутывающее со всех сторон «живое» звучание, обеспечиваемое динамиками с технологией Dolby Audio. Никаких пауз при онлайн-трансляциях благодаря скоростной оперативной памяти стандарта DDR4 объемом до 32 ГБ. Система охлаждения справится с отводом тепла при любых игровых нагрузках, кулеры работают практически бесшумно, не отвлекая от виртуальных миссий. Клавиши — удобные, «отзывчивые», с защитой от ложных срабатываний, оснащенные подсветкой.

Lenovo ideapad Gaming — мобильное устройство с впечатляющими игровыми возможностями.

Ноутбук оснащен производительным процессором Intel и видеокартой до NVIDIA GeForce GTX 16XX — оцени качественное воспроизведение графики современных видеоигр. При этом устройство весом до 2,5 кг не нуждается в подзарядке до девяти часов — проводи фантастический досуг где захочешь!

Преимущества ideapad — продуманная терморегуляционная система, эргономичная клавиатура. На Full HD-экране с узкой рамкой можно рассмотреть мельчайшие детали виртуальных локаций, антибликовое покрытие снижает нагрузку на глаза. Никакого разрыва кадров на дисплее с частотой обновления до 120 Гц — ощути себя участником событий. Объемные аудиоэффекты добавят атмосфере реалистичности.

Удобный онлайн-каталог Lenovo

Выбирай оптимальный ноутбук на сайте, воспользовавшись фильтрами по цене и характеристикам, подробной информацией и отзывами других покупателей. На все дополнительные вопросы ответит консультант.

Устройство можно приобрести в кредит, рассрочку. Забирай товар самостоятельно в пункте выдачи или в отделении «Новой Почты», заказывай курьерскую доставку. Харьков, Львов, Одесса, Николаев — покупку доставят в любой город Украины.