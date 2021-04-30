Диетологи посоветовали действенные способы для быстрого похудения

Летний сезон отпусков уже не за горами, однако большинство людей не могут избавиться от лишних килограммов в силу своей лени или занятости. Диетологи назвали несколько способов избавиться от лишнего веса без голодовок и занятий в тренажёрном зале.

В первую очередь, они рекомендуют применить маленькую хитрость. Перед каждым приемом пищи специалисты советуют выпивать два стакана теплой воды. Такую процедуру нужно проводить примерно за 20-30 минут до приема пищи. Как отметили диетологи, тёплая вода заполняет желудок и рекордно снижает аппетит, в результате чего каждую порцию еды можно уменьшить ровно в два раза.

Также эксперты рекомендуют отказаться от готовой пищи. Речь идёт о различных печеньях, фастфуде, снеках и колбасе. Составляйте меню как минимум на неделю вперёд и готовьте домашнюю пищу.

Также важно отказаться хотя бы на месяц от употребления хлеба. Важно убрать из шкафов и со стола на кухне различные сладости, включая сахар. В качестве перекуса диетологи советуют всегда иметь под рукой свежие овощи или фрукты, а также орехи и горький шоколад. Любое блюдо важно приправлять огромным количеством специй, которые не только подарят пище насыщенный вкус и аромат, но и позволят уменьшить порцию.