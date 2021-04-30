Британка ждала двойню, а родила одного гигантского ребенка

В Великобритании 21-летняя женщина родила гигантского ребенка. Как передает Daily Mail, 16 апреля в Астоне (Оксфордшир) появилась на свет здоровая девочка весом почти 5,8 кг.

Примечательно, что до самого момента родов Эмбер Камберленд и ее супруг были уверены, что родится двойня. Беременность наступила осенью прошлого года, и к апрелю живот у женщины был таких гигантских размеров, что врачи также сочли, что у нее будет двойня.

Даже несмотря на то, что на УЗИ был виден только один ребенок, доктора уверяли ее, что близнец просто спрятался. «Врачи так часто говорили об этом, что мы с мужем почти поверили в существование „спрятавшегося“ близнеца», — рассказала Эмбер после родов, отметив, что ребенок в полном порядке.

После родов стало понятно, насколько ошиблись врачи. К слову, это не самый большой ребенок, родившийся в Великобритании: в 2012 году там родилась девочка весом 6,4 кг.