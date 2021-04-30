Армия США рассматривает магнитное поле Земли в качестве замены GPS

Всемирная система глобального позиционирования (GPS), созданная в США в конце 80-х годов, полагается в своей работе на 24 спутника. За это время она значительно эволюционировала и стала неотъемлемой частью нашей цивилизации. Благодаря ей, пользователи могут с большой точностью определять свое местоположение и время в любой точке мира – и это особенно важно для вооруженных сил.



Если говорить об армии США, то тотальная зависимость Пентагона от GPS делает систему глобального позиционирования одной из приоритетных целей в случае возможного крупного конфликта. В арсенале многих развитых стран уже есть противоспутниковое оружие, GPS-глушители и спуферы (устройства, имитирующие сигналы GPS, которые содержат ложную информацию).

Чтобы подстраховаться на случай выхода GPS из строя, в американской армии разработаны несколько альтернативных технологий. Одна из них предлагает использовать для навигации кораблей ВМС старого доброго секстанта (изобретен в 1730 году независимо англичанином Джоном Хэдли и американцем Томасом Годфри). Другая, более современная и перспективная – технология навигации по магнитным аномалиям MAGNAV.

Магнитное поле, предохраняющее Землю от солнечного излучения, будучи всеобъемлющим, изменяется в зависимости от местоположения в нем любого объекта. Эти отклонения, зафиксированные магнитометром, можно соотнести с картой планеты. В результате получается магнитная карта Земли, которой не нужны спутники и даже топографическая карта. Как сообщает издание Defense One, точность позиционирования MAGNAV составляет 10 метров.