Звільнення Кабміном глави «Нафтогазу» ускладнює переговори з МВФ, — Bloomberg

Рішення уряду України звільнити голову державної нафтогазової компанії «Нафтогаз України» може загрожувати ускладненням переговорів про надання міжнародної допомоги в розмірі 5,5 млрд доларів.

Про це йдеться в статті Вloomberg .

«Несподіваний крок ризикує засмутити західних донорів, у тому числі Міжнародний валютний фонд, які підтримали Коболєва і вже були вражені масовим відходом реформаторів», — пише видання.

У матеріалі також наголошується, що Коболєв був головним архітектором капітального ремонту енергетики, який допоміг «колишній радянській країні скоротити бюджетний дефіцит», і саме він «привів Україну до багатомільярдної перемоги в судовій суперечці проти російського Газпрому в 2018 році».