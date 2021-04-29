«  
  »

Звільнення Кабміном глави «Нафтогазу» ускладнює переговори з МВФ, — Bloomberg

Рішення уряду України звільнити голову державної нафтогазової компанії «Нафтогаз України» може загрожувати ускладненням переговорів про надання міжнародної допомоги в розмірі 5,5 млрд доларів.

Про це йдеться в статті Вloomberg.

«Несподіваний крок ризикує засмутити західних донорів, у тому числі Міжнародний валютний фонд, які підтримали Коболєва і вже були вражені масовим відходом реформаторів», — пише видання.

У матеріалі також наголошується, що Коболєв був головним архітектором капітального ремонту енергетики, який допоміг «колишній радянській країні скоротити бюджетний дефіцит», і саме він «привів Україну до багатомільярдної перемоги в судовій суперечці проти російського Газпрому в 2018 році».

29 апреля, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Украина Обсудить на форуме сайта
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  