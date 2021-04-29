Вся сеть обсуждает фото Зои Кравиц с похудевшим Джоной Хиллом

Совсем скоро Джона Хилл может стать новым секс-символом Голливуда, и свидетельствует об этом новое фото актера, которым поделилась Зои Кравиц на своей странице в Instagram.

За несколько лет пухленький неудачник из фильма «Мачо и ботан» превратился в подтянутого мужчину со взглядом, от которого мурашки идут по коже.

На свежем кадре 37-летний номинант на «Оскар» позирует рядом со звездой «Маленькой большой лжи», которая обнимает его. Хилл выглядит просто великолепно в темных дчинсах, черной кофте и кудравим волосами, зачесанными назад.

Отметим, что актер похудел почти на 20 килограммов, и его невероятное перевоплощение наделало немало шума в сети. В комментариях люди оставили множество комплиментов этой парочке. Вероятно, они вместе задействованы в каком-то новом проекте.