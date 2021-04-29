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Власти США арестовали россиянина Стерлингова по делу о крупнейшем отмывании денег

Соединенные Штаты обвиняют российского гражданина в финансовых махинациях на сотни миллионов долларов. Фигуранта дела, который был взят под арест, зовут Роман Стерлингов и у него также есть шведское гражданство.

Россиянину вменяют управление интернет-площадкой Bitcoin Fog, помогающей «напустить туману» на сделки в биткоинах. С 2011 года по 2021-й через сайт Стерлингова, подсчитал спецагент налоговой службы США Дэвид Беккет, прошли, получив анонимность, свыше 1,2 млн биткоина, что эквивалентно $335 млн. По меньше мере $78 млн из этих средств предназначались торговцам наркотиками в даркнете.

Исходя из этого, Стерлингову инкриминируют уголовные статьи об отмывании денег, совершении денежных транзакций без лицензии и организацию незаконного бизнеса.

29 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия, США Обсудить на форуме сайта
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