Вчера в Киеве прошел Марш националистов

Вчера в центре Киева на Марш в честь дивизии «Галичина» собрались несколько сотен человек. Акция началась на столичной площади Арсенальная. Участники, выкрикивая патриотические лозунги, ходой двинулись к площади Независимости.

Сообщается, что в Марше принимают участие националистические организации. В частности, речь идет об Обществе будущего, Правом секторе, ВО Свобода, внуках ветеранов дивизии «Галичина», союзе ветеранов АТО, а также инициативе Ukrainian military Honor.

Согласно словам организаторов, главная цель Марша – почтить память добровольцев, которые в 1943 году записались в армию с целью получить обучение, оружие, а также не допустить возвращения сталинских ужасов 1941 года на территорию Украины.

Цитата из заявления: «Марш символический, так как именно двадцать восьмое апреля 2014 года – это очередная годовщина последнего украинского митинга в Донецке в 2014 году, и мы символически чтим всех граждан Украины, которые воевали против московского террора»