В России прокомментировали документ Европарламента по отключению РФ от SWIFT

я Европейского парламента по Российской Федерации не имеет юридической силы и направлена против интересов европейцев.»- Так прокомментировал новость об возможном отключении России от системы международных платежей член Совета Федерации Владимир Джабаров.

Говоря о предложении отключить Российскую Федерацию от системы международных платежей SWIFT, Джабаров заявил, что у государства уже готов дубликат данной системы. Он сказал: «Мне интересно, как они будут расплачиваться с нами за нефтепродукты – наличку будут возить в чемоданах?».

Кроме того, Владимир Джабаров добавил, что Европейский парламент превратился в «очаг русофобии».

Как известно, двадцать восьмого апреля уже сообщалось, что в Европейском парламенте был разработан проект резолюции, в которой кроме отключения от международной системы платежей SWIFT предлагается отказаться от российской нефти и газа. Документ должны были принять позднее, в тот же день по результатам пленарной сессии. Но отмечалось, что документ носит только рекомендационный характер, то есть государства-члены Евросоюза не обязаны его исполнять.