В правящей партии считают вацинацию украинцев проваленной и собираются уволить несколько министров.

«Слуги народа» собираются уволить Степанова. Об этом заявил глава фракции полисилы Давид Арахамия.

«Мы еще не обсуждали. У нас будет обсуждение этого вопроса увольнения Степанова на фракции где-то в десятых числах мая», — сказал парламентарий. Также он добавил, что глава Минздрава — это политическая должность, поэтому министр должен нести политическую ответственность.

«Принимая во внимание серию провальных обещаний относительно вакцинации, я считаю, что должны быть какие-то решения. Возможно, это будет предупреждение… Кандидатура Ляшко была на радаре, некоторые еще есть кандидатуры», — заявил нардеп.

Ранее Давид Арахамия анонсировал несколько кадровых изменений в Кабинете министров. Однако парламентарий не уточнил, о каких именно министрах идет речь. В свою очередь, заместитель главы парламента Руслан Стефанчук заявил, что обсуждается вопрос замены одного из министров. Также намерены назначить министра энергетики.

Источники в окружении президента Владимира Зеленского утверждают, что отставка главы Минздрава — это вопрос времени, возможно «пары месяцев или меньше»