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В Индии обновился суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом

В Индии — новый рекорд по числу выявленных случаев коронавируса. Как сообщил местный минздрав, речь идет о 380 тыс. случаев заболевания, подтвержденных за последние сутки.

Ранее речь шла о суточном максимум в 352 тыс. случаев. Смертность также высока: в столице Нью-Дели каждые четыре минуты умирает зараженный ковидом пациент. В сутки по стране «набегает» 2 тыс. летальных исходов. Тела скончавшихся сжигают прямо на улице, в связи с выходом из строя печей крематориев, работающих на предельных нагрузках.

Сообщалось, что на территории циркулирует не только «индийская» мутация, но и еще как минимум три. В ВОЗ допустили, что все они в совокупности «играют роль в нынешнем всплеске заболеваемости» в Индии, а также, что найденная «индийская» мутация COVID-19 более заразна и устойчива к антителам у переболевших и вакцинированных.

Накануне стало известно что Россия отправляет Индии экстренную помощь — 22 тонны грузов, в том числе аппараты для генерации кислорода, ИВЛ и лекарства.

29 апреля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта
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