В Болгарии загорелся склад оружейного завода

В болгарском городе Лясковец загорелся склад оружейного завода «Аркус». Об инциденте сообщает местное издание «Факти».

Сообщение о возгорании поступило около 12:40 по московскому времени. Уточняется, что пламя не коснулось оружия и боеприпасов, опасности взрыва нет.

Исполнительный директор завода Банко Банков заверил, что опасности населенным пунктам и окружающей среде пожар не представляет. «Люди были эвакуированы, никто не пострадал», — добавил он.

По предварительным данным, инцидент был зафиксирован на складе картонной упаковки.

Ранее сообщалось, что прокуратура Болгарии заподозрила шестерых россиян в организации серии взрывов, совершенных в период с 2011 по 2020 годы на оружейных заводах и складах страны, где хранился товар продавца оружия Емельяна Гебрева. Уточнялось, что организаторы преступлений якобы преследовали четкую цель, поэтому у четырех взрывов было одно сходство: все они были направлены на уничтожение продукции, которая якобы должна была вывозиться в Украину и в Грузию.