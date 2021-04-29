Ученые предупредили о серии магнитных бурь на Земле в ближайшее время

Сотрудники Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца заявили, что в ближайшие дни на Земле произойдёт сразу несколько магнитных бурь. Первая геомагнитная активность будет наблюдаться на Земле уже 3 мая.

Сразу после нее начнётся целая серия магнитных бурь, причём разной интенсивности.

По прогнозу ученых, 12 мая многие метеозависимые люди могут почувствовать недомогание, однако по своей силе магнитная буря будет довольно слабой. Её максимальный пик придется на 13 и 14 мая. Эксперты подчеркнули, что геомагнитная активность будет продолжаться целых 8 дней, поэтому важно следить за своим здоровьем. Медики, в свою очередь, дали несколько рекомендаций.

Они подчеркнули, что на протяжении этих дней нужно соблюдать умеренные физические нагрузки и режим дня, спать не меньше 8 часов, правильно питаться, принимать контрастный душ и гулять на свежем воздухе не меньше часа в день. Также важно отказаться от употребления спиртных напитков и заранее запастись лекарственными препаратами, которые вы принимаете на постоянной основе.