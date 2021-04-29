Ученые опубликовали результаты исследования о влиянии разного вида алкоголя на эмоции и поведение человека.

Марк Беллис из валлийского подразделения Национальной службы здравоохранения Великобритании в Кардиффе со товарищи решил научно проверить, верна ли тиражируемая веками байка о том, что поведение человека пьющего меняется не случайным образом, а в зависимости от того, какое горячительное проникло в его организм.
Безжалостные выводы были сделаны по данным опроса чуть менее 30 000 человек, проводившегося на 11 языках в 21 стране с ноября 2015-го по январь 2016-го. Главные пункты, которые исследователи поставили ребром, звучат так: 1. Много ли вы пьете? 2. Какие напитки с градусом предпочитаете? 3. Какие чувства у вас вызывает тот или иной алкоголь? Ну и так, по мелочи: имеете ли вы обыкновение, выпимши, драться в баре, дергать женщин за косички, угонять космические поезда и прочее.
Башковитые британцы не зря потратили исследовательский бюджет и личное время: они подтвердили, что разные виды алкоголя в самом деле вызывают разные эмоции, причем у людей разных культур и стран они, в общем, схожи.
Пиво дарит ощущение неги (49,87%), уверенности в себе (44,54%) и усталости (38,92%). Почти 25% с тревогой ощущают в груди приступ охоты выбить коврик, подняться на свой этаж без лифта и другие тревожные признаки прилива энергии.
Вино вселяет, главным образом, два чувства — расслабленности (52,8%) и усталости (60,08%). У 7% счастливчиков провоцирует дистиллированную ярость и желание затеять смачную драчку с максимально возможным числом участников.
Замечательная особенность, присущая именно водке, коньяку, рому и прочим высокоградусным друзьям человека, — будить в нем зверя и вызывать зуд самых пацифистски настроенных кулаков (на этом себя поймали 29,8% опрошенных). У 42,4% спиртное пробуждает сексуальное желание (за этот вывод мы британским ученым благодарны особенно).
Чувство агрессии чаще всего посещает либо тех, кто прикладывается к бутылке только по большим государственным праздникам, либо отпетых алкоголиков. Причем последние, приняв на многострадальную грудь, испытывают максимально широкий спектр эмоций, равно позитивных и отрицательных.
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