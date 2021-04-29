Ученые опубликовали результаты исследования о влиянии разного вида алкоголя на эмоции и поведение человека.

Марк Беллис из валлийского подразделения Национальной службы здравоохранения Великобритании в Кардиффе со товарищи решил научно проверить, верна ли тиражируемая веками байка о том, что поведение человека пьющего меняется не случайным образом, а в зависимости от того, какое горячительное проникло в его организм.

Безжалостные выводы были сделаны по данным опроса чуть менее 30 000 человек, проводившегося на 11 языках в 21 стране с ноября 2015-го по январь 2016-го. Главные пункты, которые исследователи поставили ребром, звучат так: 1. Много ли вы пьете? 2. Какие напитки с градусом предпочитаете? 3. Какие чувства у вас вызывает тот или иной алкоголь? Ну и так, по мелочи: имеете ли вы обыкновение, выпимши, драться в баре, дергать женщин за косички, угонять космические поезда и прочее.

Башковитые британцы не зря потратили исследовательский бюджет и личное время: они подтвердили, что разные виды алкоголя в самом деле вызывают разные эмоции, причем у людей разных культур и стран они, в общем, схожи.