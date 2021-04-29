Ученые объяснили потерю вкуса при COVID-19

Американские ученые выяснили, что расположенные на языке вкусовые рецепторы содержат ангиотензин-превращающий фермент 2 (ACE2), через который коронавирус проникает в клетки. Результаты опубликованы на портале bioRxiv.

Как пояснили ученые, при инфицировании вкусовые клетки также могут быть поражены. Это объясняет факт, что больные COVID-19 жалуются на потерю вкуса или изменение вкусовых ощущений.

Специалисты Национального института США по проблемам старения под руководством Джозефин Иган сравнили ощущения людей с коронавирусом и состояние их вкусовых рецепторов во время болезни и спустя полгода после выздоровления. В исследовании отмечается, что восстановление вкусовых стволовых клеток у выздоравливающих пациентов может занять несколько недель.

Как полагают исследователи, полученная информация о том, что COVID-19 проникает в организм через рецепторы, может помочь в разработке методов лечения людей, у которых после коронавируса наблюдается длительная потеря вкуса.