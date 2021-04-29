Трансгендерный актер Эллиот Пейдж рассказал о своей гендерной идентичности: «Еще в детстве я знал, что я мальчик»

34-летний трансгендерный актер Эллиот Пейдж, ранее известный как Эллен Пейдж, в новом интервью для издания Vanity Fair признался, что с детства ощущал себя мальчиком.

Все трансгендерные люди разные, и моя история — это просто моя история. Но да, когда я был маленьким ребенком, я полностью, на 100%, был мальчиком. Я знал, что я мальчик, когда был совсем маленьким. Я писал фальшивые любовные письма и подписывал их именем Джейсон. Я не мог понять, когда мне говорили: «Нет, это не так. Нет, ты не можешь быть таким, когда станешь старше». Теперь я наконец-то снова чувствую себя тем, кто я есть на самом деле, и это прекрасно и необычно, и в этом есть какая-то печаль,

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— поделился он.

Каминг-аут как трансгендерный мужчина Эллиот совершил в конце прошлого года. Тогда он нашел поддержку у многих знаменитостей и своей жены Эммы Портнер, которая сказала, что очень им гордится. Однако спустя два месяца они заявили о расставании. Причем пара сказала, что решение о разрыве они приняли еще прошлым летом.

В прошлом месяце Пейдж начал трансгендерный переход и сделал операцию по удалению тканей молочной железы.

В своем теле Эллиот, по его признанию, сейчас чувствует себя очень комфортно. Об этом он рассказал в интервью Опре Уинфри, которое выйдет в эфир 30 апреля.

Ты выходишь из душа с полотенцем, повязанным вокруг талии, смотришь на себя в зеркало и думаешь: «Вот он я». Я чувствую себя комфортно в своем теле, наверно, впервые. И я плачу от радости,

— сказал он.