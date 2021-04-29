ТОП-10 вопросов по увеличению груди

Многие женщины комплексуют по поводу маленькой груди. Единственный эффективный способ распрощаться с комплексом раз и навсегда – это сделать операцию по увеличению груди.

Какие существуют способы увеличения груди?

Хирурги предлагают несколько способов, как увеличить грудь. Однако самый эффектный и распространенный – установка имплантатов. Благодаря им можно придать груди абсолютно любую форму и размер.

Какие показания к операции?

Увеличение груди проводится по эстетическим показателям:

не устраивает размер и форма молочных желез;

асимметрия, при которой одна грудь заметно больше другой;

микромастия, когда грудь очень маленькая.

Также операция показана при полном отсутствии груди. Например, грудь может быть удалена во время противоракового лечения или из-за травмы.

Какие есть противопоказания?

Любое хирургическое вмешательство имеет противопоказания. Проводить увеличение груди нельзя при:

онкологии;

нарушении свариваемости крови;

тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний;

варикозе.

Также операция противопоказана беременным женщинам и тем, которые кормят грудью.

Какие существуют имплантаты по материалу?

Наибольшее распространение получили силиконовые имплантаты. Их преимущество в том, что на ощупь они практически ничем не отличаются от натуральной груди. Кроме того, они очень прочные, внешнюю оболочку трудно повредить. Но даже если это случится, то силикон не растекается.

Также популярный вариант имплантатов с физиологическим раствором в качестве наполнителя. Они выпускаются в сдутой форме, а при установке наполняются.

Чем круглые импланты отличаются от каплевидных?

Круглые имплантаты создают эффект push-up, грудь выглядит пышной и округлой. Если же хочется, чтобы грудь выглядела максимально естественной, то устанавливаются каплевидные.

Какой размер выбрать?

Размер — это личные предпочтения клиента. Однако всегда нужно учитывать мнение хирурга. Он подскажет, какие импланты подходят под вес и телосложение.

Где сделать операцию?

Результат маммопластики во многом зависит от опыта хирурга. Квалифицированные врачи работают в клинике «Мед Сити». Они проводят не только увеличение груди, но и другие виды операций, например блефаропластику. Через сайт https://medcity.ua/services/plastika-vek/ можно записаться на консультацию по пластике век.

Будут ли заметны швы после операции?

Как и при любой другой операции, после установки имплантатов остаются рубцы. Однако благодаря современным материалам и технологиям, они практически незаметны на теле.

Какой срок годности имплантов?

Как такового срока годности у имплантов нет. Однако в процессе носки они могут деформироваться, изменять свою форму, смещаться. В таких случаях их рекомендуется заменить на новые.

Как проходит реабилитация после пластики?

Первые сутки после операции пациентка проводит в клинике. Ей делают перевязку и отпускают домой. Врач назначает обезболивающие препараты и антибиотики, необходимые для снижения рисков воспаления.

Швы снимаются через 2 недели. Рубцы нужно заклеивать специальными пластырями, чтобы они формировались аккуратными и незаметными.

На протяжении 2-х месяцев нужно носить компрессионное белье. Спать можно только на спине.