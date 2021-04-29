Стас Пьеха признался ,что употребял наркотики с 12 лет и несколько раз безуспешно лечился от зависимости.

Известный российский исполнитель Стас Пьеха на пике наркотической зависимости две недели прожил в домашнем туалете, выходя оттуда только ночью. Это было шесть лет назад, рассказал певец в эфире YouTube-шоу.

На недоуменный вопрос собеседника: «Там же (в туалете) было мало места, как можно было жить там две недели?» — Пьеха ответил, что ему нужно было только место для ноутбука и наркотиков.

Пьеха рассказал, что в этот период он очень много времени уделил виртуальному общению, в том числе и с акцентом на порноконтент. Многие собеседницы в Сети слали ему эротические фотографии.

Ранее Стас Пьеха заявил, что употреблял наркотики с 12 лет и несколько раз проходил реабилитацию.

После излечения от наркозависимости певец открыл наркологическую клинику, где помогают людям, желающим прекратить использование наркотиков.