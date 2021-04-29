Сергей Фурса считает,что увольнение Коболева ставит Украину на уровень африканских стран.

Украинский банкир Сергей Фурса сообщает у себя в Facebook,что Украина в понедельник взяла в долг на внешних рынках. Наша страна взяла его под 6,875%. Это рыночная ставка для Украины. Это где-то между Ганой и Египтом по уровню стоимости долга. Так оценивают Украину в Лондоне и Нью-Йорке. Так оценивают нас люди с деньгами.

Банкир отмечает, что многие украинцы недовольны и считают,что это несправедливо. А потом в среду Кабмин в нарушение закона увольняет главу «Нафтогаза» Андрея Коболева и разрушает независимый институт и реформу рынка газа, которую проводили совместно с нашими западными партнерами и в которую был вовлечен лично президент Джо Байден. Поступая точно так, как делают в странах между Ганой и Египтом.

Сергей Фурса подчеркивает, вот вам и ответ на вопрос, почему инвесторы нас оценивают на уровне Ганы.

«Если вы ведете себя как дикие племена, если вы выглядите как дикие племена, если вы уважаете верховенство права как уважают его в среднестатистической африканской стране, то вы и есть среднестатистическая африканская страна, которую по нелепой случайности занесло в Европу. И нечего на зеркало пенять коли рожа кривая», – написал Сергей Фурса.