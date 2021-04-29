С 1 июля начнет свою работу рынок земли в Украине

Рынок земли в Украине заработает уже с 1 июля, когда вступит в силу закон о запуске в оборот сельхозземли. С этого дня приобрести участок смогут не все желающие — а только граждане государства как физлица, и только до 100 га в одни руки.

Об этом передали в министерстве юстиции Украины на странице в Facebook.

В ведомстве назвали особенности купли-продажи сельскохозяйственной земли, объяснили нюансы, для кого рынок украинской земли будет закрыт, и когда участки смогут приобретать компании.

Отмечается, что сейчас преимущественное право на покупку предоставляют арендаторам земли с 2010 года. Цена на земельные участки до 2030 года не может быть ниже нормативной денежной оценки.

Компании смогут покупать землю только начиная с января 2024 года, но не более чем 10 тысяч га.

Банк может получить землю в собственность только как залоговое имущество и должен продать за 2 года.

Покупать землю запрещено:

— иностранцам до решения референдума;

— государственные и коммунальные земли продавать нельзя;

— ближе чем 50 км до госграницы;

— россиянам и представителям террористов;

— компаниям-оффшорам.

Ранее в Кабмине высказались о земельной реформе в Украине и заявили, что бесплатных участков на всех не хватит.