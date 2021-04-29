Российский «Газпром» обьявил о падении выручки в 2020 году в девять раз

В 2020 году «Газпром» заработал 135,3 млрд руб. чистой прибыли. Это почти в девять раз ниже показателя 2019-го (1,2 трлн руб.), следует из отчета компании по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности).

«Основным фактором, оказавшим влияние на финансовый результат, стал рост курсов доллара США и евро по отношению к российскому рублю на 19% и 31% соответственно. Это привело к формированию убытка по курсовым разницам по финансовым операциям», – говорится в документе «Газпрома».

Также на падение прибыли значительное влияние оказало снижение цен на газ и нефть. Так, для дальнего зарубежья она упала на треть (с $210,6 за тысячу кубометров до $148). Объем продаж сократился с 232,4 до 219 млрд куб.

Выручка «Газпрома» за прошлый год упала на 17,4% – до 6,32 трлн рублей. Прибыль, относящаяся к неконтролирующей доле участия, снизилась в 2,5 раза – до 27 млрд руб. Капитальные затраты рухнули на 14%, до 1,52 млрд руб.

Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны сократилась на 27% (до 1,8 трлн руб).