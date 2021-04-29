Профессор медицины из Италии огласил рецепт уникального коктейля из обычных продуктов, который помогает ослабить действие коронавируса.

Профессор медицины из Италии Сальваторе Коррао утверждает, что для снижения риска заражения коронавирусом и тяжелых симптомов этого заболевания необходимо делать уникальный коктейль из продуктов, богатых цинком, мелатонином, витаминами D и C.

Ученый, вместе со своими коллегами, провел эксперимент, который продолжался 6 месяцев. Специалисты изучили результаты нескольких исследований о воздействии на организм цинка, мелатонина, витаминов D и С.

В итоге ученые определили дозировку, которая обеспечивает положительный эффект в борьбе с коронавирусом. Специалист отметил, что ежедневно следует принимать 1-2 гр аскорбиновой кислоты (витамин С), а каждый вечер от 6 до 10 мг мелатонина. Также достаточно единоразового употребления 50000 МЕ (международных единиц) витамина D в месяц.

Также ежедневно необходимо получать 50 мг чистого цинка, через месяц довести дозировку цинка до 25 миллиграммов. Как утверждает итальянский ученый, все эти витамины и другие вещества можно получить из фруктов и овощей.