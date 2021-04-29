Правительство предупредило население Украины о повышении коммунальных тарифов

Начиная с 1 мая, в нашей стране будут введены годовые тарифы на газ для бытовых потребителей. С учетом этого прогнозируется рост стоимости коммунальных услуг, в первую очередь, отопления и горячей воды. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

«Тарифы на отопление и горячее водоснабжение будут повышаться, поскольку они не корректировались в 2020 году, несмотря на подорожание газа и рост расходов на оплату труда», — сказано в справке регулятора. К тому же, кроме отопления и горячей воды, следует ожидать повышения тарифов на остальные жилищно-коммунальные услуги.

Регулятор сообщил, что увеличение заработных плат в сфере жилищно-коммунальных услуг и других производственных расходов приведет к дальнейшему удорожанию отдельных коммунальных услуг. Также в НБУ прогнозируют, что этим летом цена на газ будет в два раза превышать ценовые минимумы предыдущего лета. Но по итогам 2021 года цены на голубое топливо будут близки к прошлогодним через постепенное снижение на европейских хабах, а также благодаря усилению внутренней конкуренции.

Следует напомнить, что в начале 2021 года правительство подписало с местными властями соглашение о неповышении тарифов на отопление и горячую воду