После миллиардных убытков, компания LG обьявила о прекращении производства смартфонов.

Южнокорейская компания LG сообщила о прекращении производства смартфонов после нескольких лет работы в убыток. Выпуск телефонов завершится к августу этого года — мобильное подразделение бренда не выдержало конкуренции с Samsung, Apple, Xiaomi и другими игроками рынка

Непростое решение позволит компании сосредоточиться на других сферах, включая электромобили, умный дом, интернет вещей, робототехнику, искусственный интеллект и технологии для бизнеса.

Попытки бренда реабилитировать убыточное направление бизнеса с помощью инновационных гаджетов, например телефона LG Rollable, оснащенного раздвижным экраном-трансформером, не увенчались успехом. Продать или оптимизировать мобильное производство компания также не смогла. Несмотря на смелые решения, LG так и не удалось стать лидером рынка смартфонов — последним успешным периодом для компании стал 1-й квартал 2015 года, после которого за шесть лет марка ни разу не вышла в плюс.

В прошлом году общая сумма убытков бренда составила $4,4 млрд. В LG заявили, что отказ компании от производства смартфонов приведет к снижению доходов в краткосрочной перспективе, но в конечном итоге улучшит ее финансовое положение и эффективность управления.

В своем заявлении LG отметила, что пользователи смартфонов марки не останутся без сервисной поддержки и программного обеспечения. Компания будет выпускать обновления в течение определенного периода, продолжительность которого будет зависеть от региона. При этом уже существующие смартфоны останутся в продаже.