Нефть улетела на месячный максимум после данных Минэнерго США

Цены на нефть ускорили рост на торгах в среду после того, как Минэнерго США опубликовало еженедельные данные по рынку энергоносителей в стране.Фьючерсы на WTI обновили максимальные значения более чем за месяц, а контракты на Brent превысили отметку 67 долларов за баррель на фоне статистики, показавшей, что спрос на бензин в крупнейшей экономике мира вернулся к доквидным уровням.

На 19.40 мск Brent дорожает на 1,6%, до 66,91 доллара за баррель, а WTI стоит 64 доллара, прибавляя 1,7%.

«Рынок начинает верить, что конец Covid близок», — сказал Reuters Тамас Варга, аналитик PVM Oil associates.

По данным Управления энергетической информации, на минувшей неделе запасы нефти в Штатах выросли на 100 тысяч баррелей, на столько уже увеличились запасы бензина, однако запасы дистиллятов упали рекордно за два месяца — на 3,2 млн баррелей.

В результате общий объем углеводородов в американских хранилищах сократился на 1,6 млн баррелей. Потребление бензина в стране с 8,1 млн баррелей в начале года выросло до 9,4 млн баррелей в день и вернулось на уровни апреля 2017-19 гг, полностью преодолев ковидный спад.

«Рынок ждет значительного оживления мировоог спроса на нефть начиная с лета. По мере того как продвигается кампания вакцинации, локдауны снимаются в Европе и других экономиках, потребность в топливе для автомобилей и авиаперелетов вырастет, и это будет ощутимо», — говорит глава исследований Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

Уже в мае снятие ограничений на перелеты увеличит спрос на авиатопливо на 1,5 млн баррелей в день, прогнозируют аналитики Goldman Sachs.

Всего же во второй половине года миру потребуется 5,6 млн баррелей дополнительных ежедневных поставок сырой нефти, что станет «крупнейшим в истории скачком спроса», полагает GS.