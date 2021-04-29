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Министерство энергетики Украины получило нового главу.

Герман Галущенко сегодня, 29 апреля, стал главой Министерства энергетики Украины. Известно, что за назначение проголосовали 305 нардепов. После назначения министр принес присягу с трибуны парламента. Более того, это назначение уже поприветствовал глава Кабинета министров Денис Шмыгаль.

«Министерство энергетики получило нового руководителя. Кандидатуру Германа Галущенко поддержали 305 народных депутатов. Поздравляем Германа Валерьевича в правительственной команде», — написал Шмыгаль.

У Галущенко весьма большой стаж деятельности: он работал в 1997-2005 годах в Администрации президента Леонида Кучмы, а потом — в Секретариате президента Виктора Ющенко. Также он работал в Министерстве юстиции на должности директора департамента судебной работы. В 2013-2014 годах он работал в «Энергоатоме», где был исполнительным директором по правовому обеспечению. Вернулся на работу в «Энергоатом» в мае 2020 года на пост вице-президента.

Также с 2012 года Галущенко также преподает международное частное право в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

29 апреля, 2021 | Tags: , , | Category: Новости, Политика, Украина Обсудить на форуме сайта
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