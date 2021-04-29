«Кому война,а кому мать родна..» Вопреки пандемии, существенно выросла стоимость некоторых украинских брендов

Согласно рейтингу, в 2020 году совокупная стоимость самых дорогих брендов Украины выросла на 1,5%.

В пятерке лидеров такие бренды: Киевстар ($225,48 млн), Розетка ($210,42 млн), Дарница ($187,23 млн), Моршинская ($173,25 млн) и Новая почта ($170,01 млн).

В рейтинг участвуют только украинские бренды. Мультинациональные, созданные за пределами страны, не рассматриваются. Кроме того, при составлении списка не учитывались субъективные показатели, сложно поддающиеся измерению. Также за скобками оставили ключевые макроэкономические показатели: такие, как динамика ВВП, темпы инфляции и т. д., поскольку из-за пандемии коронавируса украинская экономика за 2020 год снизила темпы роста на 4%.

Отмечается, что украинские компании стали менее восприимчивы к проблемам в экономике, а в кризис лидеры выигрывают по сравнению с догоняющими их. Потому что в трудные времена люди хотят доверять тем, кому они несут свои деньги.

Наибольший рост стоимости брендов продемонстрировала тройка лидеров – Киевстар, Розетка и фармкомпания Дарница.

В итоговый список рейтинга вошли представители свыше десятка отраслей: пищевой и алкогольной промышленности, топливно-энергетического и строительного бизнеса, онлайн-коммерции, дистрибьюторы бытовой техники и портативной электроники, розничные торговые сети, банки, телеком-компании, фармацевтические гиганты, логистические и транспортные компании.