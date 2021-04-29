Какие продукты ,при ежедневном употреблении,могут принести вред организму человека

В питании человека очень важно соблюдать балланс. Некоторые продукты в неправильных колличествах способны принести ощутимый вред организму.

В частности, речь идёт о красном мясе, приготовленным на гриле. При правильном приготовлении оно сохраняет низкую калорийность, однако если его мариновать и жарить на углях, в нём будут накапливаться соединения, повышающие риск развития рака. Также специалисты не советуют увлекаться копчёной рыбой. Дело в том, что в процессе копчения уничтожаются далеко не все опасные микроорганизмы. Также при таком приготовлении образовываются канцерогены, провоцирующие развитие опасных заболеваний.

Медики развенчали мифы о пользе ежедневного употребления грибов. Грибы являются чистым растительным белком, а также содержат самые уникальные вещества, защищающие от многих заболеваний, однако в то же время они содержат хитин, из-за которого долго перевариваются организмом. Несмотря на низкую калорийность, грибы вызывают тяжесть в желудке. Кроме того, специалисты не рекомендуют ежедневно употреблять тунец, содержащий повышенный уровень ртути, и кокосовое масло. В кокосовом масле содержатся жиры, снижающие уровень общего холестерина, который необходим для нормальной работы организма.