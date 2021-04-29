Вчера в Киеве прошел Марш националистов Бритни Спирс даст показания в суде » Известной телеведущей было выписано 440 штрафов за нарушение правил дорожного движения Как удалось выяснить журналистам, за телеведущей Анастасией Ивлеевой числится 440 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Ролик, в котором телеведущую спрашивают об этом, появился на просторах интернета. На видео видно, что Ивлеева не стала отвечать на вопросы журналиста. Ранее стало известно, что Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы обратился к Анастасии Ивлеевой, уведомив об очередной эвакуации ее автомобиля. Причиной послужило нарушение правил парковки.