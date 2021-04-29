Известной телеведущей было выписано 440 штрафов за нарушение правил дорожного движения

Как удалось выяснить журналистам, за телеведущей Анастасией Ивлеевой числится 440 штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Ролик, в котором телеведущую спрашивают об этом, появился на просторах интернета.
На видео видно, что Ивлеева не стала отвечать на вопросы журналиста.
Ранее стало известно, что Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы обратился к Анастасии Ивлеевой, уведомив об очередной эвакуации ее автомобиля. Причиной послужило нарушение правил парковки.
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