Инсайдер об отношениях Джорджа и Амаль Клуни: «Он всем говорит, что сорвал джекпот»

Долгое время известный актер Джордж Клуни носил звание одного из самых завидных голливудских холостяков. Но в 2014 году он этого титула лишился, женившись на адвокате по правам человека Амаль Аламуддин.

По словам инсайдера, Джордж считает, что ему с женой очень повезло, и говорит, что это он сорвал джекпот, а не она.

Тем не менее, как и у всех пар, у супругов бывают трудности в отношениях, но они всегда ищут пути их решения.

Они стараются адаптироваться к определенным ситуациям и проблемам. Они находят компромисс, устанавливают границы и проявляют терпение, чтобы сохранить отношения в нужном русле,

— сказал он.

Несмотря на то что 59-летний Джордж и 43-летняя Амаль раньше много времени проводили в своем доме в Италии на озере Комо, сейчас они вместе с трехлетними детьми Эллой и Александром в основном живут в Лос-Анджелесе из-за пандемии коронавируса.

Это дало им возможность больше времени проводить вместе. Сейчас отношения Джорджа и Амаль очень надежны и крепки,

— отметил источник.

Способность супругов идти на компромисс помогает им в воспитании детей. Инсайдер отметил, что они разделяют родительские обязанности и нашли баланс между личной жизнью и карьерой.

Джордж очень преданный и любящий отец. Он всегда думает о поступках, которые заставят детей почувствовать, как сильно их ценят, и напоминает им, что их мама — главная,

— сказал инсайдер.

По его словам, о расширении семьи пара не думает, но такую возможность все же не исключает.

Он доволен тем, что у него есть, и Амаль тоже. Но, как говорится, никогда не говори «никогда», так что все возможно,

— заключил он.