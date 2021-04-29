Европейский Союз разрешит странам-участниками принимать летом туристов с паспортами вакцинации.

Страны Евросоюза с лета планируют принимать туристов, которые сделали прививки вакцинами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом заявила руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем интервью.

Из-за пандемии COVID-19 уже более года действуют ограничения на передвижение. Чтобы оживить туризм и облегчить передвижение людей, страны Европейского Союза официально согласились выпустить COVID-паспорта. Они надеются открыть возможность путешествовать для туристов этим летом. Для окончательного вступления в силу решения о COVID-паспортах его должен утвердить Европейский парламент.

Разработать в Украине свою систему паспортов вакцинации от коронавируса призвал президент Владимир Зеленский. Всемирная организация здравоохранения выступает против паспорта COVID-вакцинации. В организации считают, что введение паспорта вакцинации может быть несправедливым по отношению к лицам, которые не могут быть вакцинированы по определенным причинам. А такой документ только позволит «несправедливости еще больше укорениться в системе».

Между тем Китай первым в мире запустил цифровой сертификат прививки от COVID-19 для своих граждан, которые планируют зарубежные поездки.