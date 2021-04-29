Европейский парламент принял резолюцию о противодействии агрессии со стороны России

Депутаты Европейского парламента одобрили резолюцию «О России, деле Алексея Навального, наращивании ее военной мощи на границе с Украиной и российском нападении на Чешскую Республику».

В ней парламентарии призвали РФ вывести свои войска из Донбасса, вернуть Украине Крымский полуостров, выполнять положения Минских соглашений и конструктивно участвовать в Нормандском процессе и Трехсторонней контактной группе.

Также документ требует остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», прекратить участие «Росатома» в строительстве АЭС в Европе. Резолюция призывает немедленно и безоговорочно освободить Алексея Навального, всех задержанных во время протестов в его поддержку, и расследовать отравление политика в августе 2020 года.

Кроме того, резолюция призывает государства-члены ЕС выслать российских дипломатов из-за конфликта с Чехией.

За документ проголосовали 548 депутатов, против – 25, воздержались – 113. Как и все резолюции Европарламента, касающиеся внешней политики, она носит рекомендательный характер. Однако на случай невыполнения некоторых ее пунктов в документе прописан план действий, направленных на оказание политического давления на РФ.

В частности, в случае вторжения российских войск на территорию Украины, резолюция предлагает немедленно остановить импорт нефти и газа из России, исключить ее из платежной системы SWIFT, заморозить все европейские активы близких к российским властям бизнесменов и членов их семей, а также закрыть им въезд в ЕС.

В документе подчеркивается, что «российские официальные лица, действия или бездействие которых привели к военным преступлениям на Украине», должны будут предстать перед международным уголовным правосудием.